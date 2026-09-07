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Amasra'da Denizde Hortum Panik Yarattı

Amasra'da Denizde Hortum Panik Yarattı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Amasra açıklarında denizde, dün akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortumu görenler kısa süreli endişe yaşarken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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