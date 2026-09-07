Amasra'da Denizde Hortum Panik Yarattı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Amasra açıklarında denizde, dün akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortumu görenler kısa süreli endişe yaşarken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı