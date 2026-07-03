Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın "zimmet" iddiasıyla yargılanması sürdü

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın "zimmet" suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3'üncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çakır ve Dal ile avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol da takip etti.

Savunma yapan Belediye Başkanı Çakır ve avukat Dal, üzerlerine atılı suçu kabul etmediklerini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık avukatlarından Kamil Altan da söz konusu yakıtın belediye hizmeti için kullanıldığını ve bir zimmet suçu oluşturmadığını, aksine araç kiralama yoluna gidilmeyip tasarruf edilerek kamu hizmeti yürütüldüğünü savunarak, sanıkların beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Ekim'e erteledi.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çakır ve Dal'ın "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.