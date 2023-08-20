Amanos'ta, havuzda su içip serinleyen yaban hayvanları kamerada

HATAY'da Amanos Dağları eteğine yapılan havuza gelip, su içerek serinleyen yaban hayvanları, kamera ile görüntülendi.

Sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'ın Hassa ilçesinde, Amanos Dağları eteğine hayvanlar için yapılan su havuzuna kamera yerleştirildi. Dağlarda susuz kalan çakal, tilki, kurt ve şahin olmak üzere birçok yabani hayvanın havuza gelip, su içtiği anlar, kameraya yansıdı. Sıcaktan bunalan hayvanlar, ayrıca havuza girerek serinledi. O anlar da amatör fotoğrafçının yerleştirdiği kamera ile görüntülendi.