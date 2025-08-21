Amanos Dağları'nda Dengesini Kaybeden Genç Yaralandı

OSMANİYE'nin Amanos Dağları eteklerindeki Karaçay Sarısu Şelalesi bölgesinde doğa gezisine çıkan bir genç, kayalık alanda dengesini kaybederek ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı. Daha sonra AFAD aracına alınan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen genç, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür ederek, "Allah hepinizden razı olsun ağabey. Bizi düşünmeniz yeterli" dedi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. HA)

haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,