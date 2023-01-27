Alzheimer hastası, yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürüp, intihara kalkıştı (2)
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TUTUKLANDIMuğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Uğur Öner (60), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme'...
TUTUKLANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Uğur Öner (60), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel