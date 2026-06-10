Haberler

Kahramanmaraş'ta kaybolan Alzheimer hastası ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Köse, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin dron destekli 4 saatlik araması sonucu evine 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Efirağızlı Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Mustafa Köse'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dron yardımıyla gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Köse, evinden 2 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.

Köse, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İsrailli gazetecinin skandal sorusu karşısında tuzağa düşmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf ettirmedi

Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı

Tatlıcıda dehşet anları! Sopalarla öldüresiye dövdüler
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti