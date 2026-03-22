Aksaray'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Muzaffer Sevimli'nin cesedi dere yatağında bulundu. Sevimli, 25 saatlik arama çalışması sonucu bulunurken, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, Ağaçören ilçesinde Göllü köyünde meydana geldi. Dün 16.00 sıralarında evinden çıkan ve geri dönmeyen Alzheimer hastası Muzaffer Sevimli'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin 25 saatlik çalışmasında Sevimli'nin, köydeki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Sevimli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sevimli'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, Sevimli'nin 21 Şubat'ta da kaybolduğu, ekiplerin 9 saatlik çalışma sonucu bulunup, yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
