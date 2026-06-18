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Muğla'da kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra bulundu

Muğla'da kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Kazım Oral, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Kazım Oral (72), ekiplerin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesi Ramadan mevkisindeki evinden salı günü saat 07.30 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası Kazım Oral'dan bir daha haber alınamadı. Oral'ın eve dönmemesi sonrası yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgede jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kırsal ve engebeli arazide sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Jandarma ekipleri, Alzheimer hastası Kazım Oral'ı, bu sabah Kayırlı mevkisinde sağ olarak buldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Oral, ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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