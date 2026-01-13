Haberler

Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi

Antalya'da kayıp Alzheimer hastası ailesine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında yürürken jandarma ekipleri tarafından fark edilen Alzheimer hastası R.K., yapılan araştırmalar sonucu ailesine ulaşılarak teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında yürürken jandarma ekiplerince fark edilen Alzheimer hastası kişi ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çenger Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, yol kenarında yürüyen, davranışları dikkati çeken, kimliği bulunmayan ve kendini ifade edemeyen bir vatandaşa rastladı.

Yapılan araştırmada kişinin R.K. olduğu tespit edildi.

Ailesine ulaşılan R.K'nın Alzheimer hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı öğrenildi.

R.K, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı