Alzheimer Hastası Himmet Koçyiğit Kayboldu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 6 gün önce hastaneye gideceğini söyleyip evden çıkan bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit (79), ekipler tarafından aranıyor.

Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit, 27 Eylül'de hastaneye gideceğini söyleyip evden çıktı. Koçyiğit akşam eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı incelemede Himmet Koçyiğit'in kaybolduğu gün Çivril Devlet Hastanesi civarında görüldüğü belirlendi. Koçyiğit için Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Aramalarda Koçyiğit'e ait olduğu belirlenen ceket bulundu.

Koçyiğit'in bulunması için Çivril ilçesi ile Uşak'ın Karahallı ilçesi arasındaki bölgede arama çalışmaları sürüyor.