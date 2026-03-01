Haberler

Kaybolan Alzheimer hastası sarp arazide, termal kameralı dronla bulundu

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, ekiplerin 4 saat süren yoğun arama çalışmaları sonucunda sarp arazide bulundu. Termal kameralı dron ile yapılan aramada yaralı halde tespit edilen Balkanlı, hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı (86), ekiplerin termal kameralı dron destekli arama çalışması sonucu 4 saat sonra sarp arazide bulundu.

İncirliova'da yaşayan Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, dün iftardan hemen sonra kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 20.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. Balkanlı'nın gidebileceği güzergahlarda geniş çaplı tarama yaptı. İlk etapta izine rastlanamaması üzerine çalışmalar, İncirliova'ya 8 kilometre mesafedeki İkizdere Barajı çevresindeki sarp arazide yoğunlaştırıldı. Termal kameralı dron ile yapılan aramada Ahmet Balkanlı'nın yamaç alanda olduğu tespit edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sedyeye alınan Balkanlı, kurulan sistemle bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi. 4 saatlik çaba sonucunda saat 00.00 civarında bulunan ve vücudunda çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı yaralar olduğu öğrenilen Ahmet Balkanlı, tedavisi için sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

