Gaziantep'te alzaymır hastalarından ramazana özel anlamlı mesaj
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde ramazan ayı için özel bir video hazırladı. Almzaymır hastaları, video aracılığıyla ramazanın manevi atmosferine dikkat çekti ve izleyenlerin kalplerini ısıttı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde, ramazan ayı dolayısıyla özel bir video hazırlandı.
Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkezde, alzaymır hastalarıyla birlikte hazırlanan videoda ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekildi.
Görüntülerde, ellerinde "Ramazanı çok seviyoruz" ve "Yaşasın 11 ayın sultanı geliyor" yazılı kağıtlar bulunan alzaymır hastaları, verdikleri mesajlarla izleyenlerin yüreğini ısıttı.
Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.