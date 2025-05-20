Altunhisar'da Süne ile Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Altunhisar'da Süne ile Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat alanlarındaki verimliliği korumak amacıyla süneyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve çiftçilere arazilerini düzenli kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Altunhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin süneyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hububat alanlarında verimlilik ve kaliteyi korumak amacıyla teknik ekiplerinin köylerde süne çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemede kımıl inişlerin olduğu vurgulanarak, çiftçilerin kendi arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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