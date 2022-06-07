Altun: "Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamaya hem muktedir, hem de kararlıdır" - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli"nin açılışında konuştu.

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" Türkiye, küresel terörizme karşı da ittifak içerisinde en aktif mücadele veren ülkelerden biri konumundadır"

" Türkiye'nin NATO'ya sunduğu tüm bu katkılar ortadayken ülkemizin ulusal güvenlik endişelerinin çoğu zaman görmezden gelinmesi asla kabul edilebilir bir husus değildir"

"Ülkemiz hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine yönelik tehditleri, tek başına karşılama, bunları bertaraf etme güç ve kabiliyetine sahiptir"

"Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamaya hem muktedir, hem de kararlıdır"