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Altınözü'nde Zeytin ve Gastronomi Festivali Düzenlendi

Altınözü'nde Zeytin ve Gastronomi Festivali Düzenlendi
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali gerçekleştirildi. Festivalde zeytin hasadı yapıldı ve depremde hayatını kaybedenler anısına fidan dikildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra temsili zeytin hasadı yapılarak, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına zeytin fidanı dikildi.

Festivalde konuşan Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, ilçe zeytininin kentin önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Altınözü'ndeki tarım arazilerinin büyük bir bölümünü zeytin ağaçlarının kapladığını belirten Sert, "135 bin tonluk zeytin üretimiyle Altınözü zeytini, Türkiye'de 7'nci sırada yer alıyor. Altınözü'nün tarım arazilerinin yüzde 52'si zeytin ağaçlarından oluşuyor." dedi.

Sert, kentin simgesi haline gelen festivalin her geçen yıl daha da kapsamlı sürdürüldüğünü dile getirdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Altınözü zeytini, zeytinyağı ve gastronomisinin daha iyi yerlere gelmesi için festivalleri sürdüreceklerini kaydetti.

Festivalin açılışına AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Festival yarışmalar, sahne şovları, gösteriler ve ödül törenleriyle son buldu.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel

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