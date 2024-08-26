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Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi Okul ve Çevre Temizliği Yaptı

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Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Tokdemir Şehit İsmail Esmer İlkokulu'nu ziyaret ederek okul ve çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılanlar, okula giden yolu ve çevreyi atıklardan arındırdı. Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Aslan, okulların çevresinin temiz tutulması konusunda örnek olmak istediklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince okul ve çevre temizliği yapıldı.

Meclis üyeleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tokdemir Şehit İsmail Esmer İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulu temizleyen katılımcılar, eğitim kurumuna giden yolu ve çevreyi de atıklardan arındırdı.

Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Aslan, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Okulların çevresinin temiz tutulması konusunda örnek olmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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