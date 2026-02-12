Ordu'da midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan yabancı uyruklu kişi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Şüpheli S.N.G.M.'nin midesinde toplamda 20 kapsül metamfetamin ele geçirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından ülkeye giriş yaptıktan sonra kente geldiği tespit edilen şüpheli S.N.G.M'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelinin yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilerek, "Röntgen ve tomografi sonucu şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edilmiş, şahsın midesinden toplamda 20 kapsül halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir." denildi.
Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.