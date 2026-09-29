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Altın Portakal'da jüriler belli oldu, Sungu Çapan adı yaşatılacak

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63. Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası yarışma filmlerini değerlendirecek Sungu Çapan Sinema Yazarları jürileri belli oldu. Ulusal jüride Ayşe Toy Par, Aydın Çam, Erke Dzhumakmatova; uluslararası jüride Başak Bıçak, Haktan Kaan İçel, Aleksandra Markovic var.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası yarışmaların filmlerini değerlendirecek Sungu Çapan Sinema Yazarları jürileri belli oldu.

Festival basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de düzenlenecek festivalde, duayen sinema yazarı Sungu Çapan'ın adı "Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi" ile yaşatılacak.

Ulusal yarışma jürisinde Ayşe Toy Par, Aydın Çam ve Kırgızistanlı yapımcı, senarist ve yönetmen Erke Dzhumakmatova görev yapacak.

Uluslararası yarışmanın jüri üyeleri ise film eleştirmeni Başak Bıçak, sinema yazarı Haktan Kaan İçel ve film yapımcısı, kurgucu ve sinema eğitmeni Aleksandra Markovic olacak.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde doçent olan Par, sinemada kimlik, erken dönem sinema ve film endüstrisi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Çam, özellikle Çukurova Bölgesi'nin sinema tarihi, seyir deneyimleri ve kültürel miras alanlarında çalışmalar yapıyor.

Dzhumakmatova ise yaratıcı endüstriler, bölgesel ve uluslararası film ortak yapımları ile işbirliği alanlarında görev alıyor. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Geliştirme ve Uluslararası İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Dzhumakmatova'ya "Kırgız Cumhuriyeti Kültür Alanında Üstün Başarı" onursal ünvanı verildi.

Uluslararası jüri üyelerinden Bıçak, sinema tarihi ve film eleştirisi alanında çalışmalarını sürdürüyor. İçel'in sinema yazılarının yanı sıra senaristlik çalışmaları da bulunuyor. Markovic ise yönetmenlik, kurgu, film eleştirisi ve analizi, festival jüriliği ve sinema eğitimi alanlarında çalışmalar yapıyor.

Kaynak: AA
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