Alt geçit suyla doldu; mahsur kalan TIR şoförünü itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suyla dolan alt geçitte TIR'ın içerisinde mahsur kalan şoför, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kiraz Deresi taştı, caddede bulunan alt geçit suyla doldu. Alt geçidi kullanmak isteyen, bir TIR'ın sürücüsü araçta mahsur kaldı. Şoförün, ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alt geçit iki yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

-HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

