Haberler

Alt geçit suyla doldu; mahsur kalan TIR şoförünü itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suyla dolan alt geçitte TIR'ın içerisinde mahsur kalan şoför, itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suyla dolan alt geçitte TIR'ın içerisinde mahsur kalan şoför, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kiraz Deresi taştı, caddede bulunan alt geçit suyla doldu. Alt geçidi kullanmak isteyen, bir TIR'ın sürücüsü araçta mahsur kaldı. Şoförün, ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alt geçit iki yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

-HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

İşte milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler