Alphaville, Zamansız Şarkılarıyla Harbiye'yi 80'lere Taşıdı

(İSTANBUL) - Alman synth-pop grubu Alphaville, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Uzun bir aranın ardından Türkiye'de sahne alan grup, yaklaşık iki saat süren performansında kariyerine damga vuran eserlerini seslendirdi.

1980'li yılların en etkili synth-pop grupları arasında gösterilen Alphaville, konserine yoğun alkışlarla çıkarken, Harbiye Açıkhava'yı dolduran binlerce dinleyici grubun şarkılarına ilk andan itibaren eşlik etti. Gecede "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" ve "Forever Young" başta olmak üzere grubun hafızalara kazınan parçaları seslendirildi.

Konserin en unutulmaz anlarından biri ise "Forever Young" oldu. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan Harbiye Açıkhava'da binlerce kişi şarkıyı hep bir ağızdan söylerken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Konseri izleyenler, Alphaville'in yıllara meydan okuyan şarkılarının farklı kuşakları aynı duyguda buluşturduğunu belirten çok sayıda paylaşım yaptı.

Kurucu üye ve solist Marian Gold'un sahne performansı da izleyicilerden büyük alkış aldı. Grubun canlı performansı ve sahne enerjisi, konser boyunca temposunu korurken, seyirciler birçok parçaya baştan sona eşlik etti.

Alphaville, elektronik müziği melodik pop anlayışıyla buluşturan öncü gruplardan biri olarak kabul ediliyor. "Forever Young", "Big in Japan" ve "Sounds Like a Melody" gibi eserlerle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup, geçen yıllara rağmen farklı kuşakların ilgi göstermeye devam ettiği topluluklar arasında yer alıyor. İstanbul konseri de bu ilginin en güçlü örneklerinden biri oldu.

Kaynak: ANKA