Alperen Ocakları'ndan Şehit Polis İçin Protesto

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş açması sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesini protesto etti.

Beyoğlu Şişhane Metro çıkışında toplanan grup, pankart açıp sloganlar atarak temsili darağacı kurdu.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkan Vekili Erdal Taşkın, verilen cezaların yeterli olmadığını söyledi.

Çocuk katili ve istismarcıların yanı sıra teröristlere, tecavüzcülere, asker ve polise kurşun sıkanlara idam hükmünün uygulanmasını talep ettiklerini belirten Taşkın, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru için gece gündüz fedakarca görev yapan askerimize, polisimize, jandarmamıza kurşun sıkan, onların yaşam hakkını elinden alan hiçbir mahlukatın devletin imkanlarını kullanarak yıllarca cezaevlerinde beslenmesine bizler rıza göstermiyoruz. Yine kendi sapkın düşünceleri doğrultusunda çocuklara tecavüz edip cenazelerini kör kuyuya atanların, sırf kendi zevki için suçsuz insanları öldürenlerin aldığı her nefes, bu dünyada geçirdikleri her dakika haramdır." ifadelerini kullandı.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Dün şehit edilen Şeyda Yılmaz polisimizin ve tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için adaletin tam anlamıyla sağlanması, idamın geri getirilmesiyle mümkündür. Sözde insan hakları savunucuları; terör ve terörist seviciler, 'yaşam hakkı' diyerek bu canilere kol kanat germeye çalışsa da şehit genel başkanımızın söylediği gibi 'Bunlarınki can da ölenlerinki patlıcan mı?' Elbette değil."

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Hasan Balcı da şehit edilen Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederek, ailesine ve Polis Teşkilatına başsağlığı diledi.