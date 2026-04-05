Haberler

Alparslan Türkeş vefatının 29. yılında Akseki'de anıldı

Alparslan Türkeş vefatının 29. yılında Akseki'de anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

MHP Akseki İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma programına, partililerin yanı sıra diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

MHP Akseki İlçe Başkanı Mehmet Erdemir, yaptığı konuşmada Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Erdemir, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Türk milletine adanmış bir ömrün simgesi, Ülkücü hareketin lideridir. Onun fikirleri ve mücadelesi bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Vefatının 29. yılında kendisini rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu