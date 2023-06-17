Alparslan Kuytul ve R.T. Adana'da iş insanı kaçırma davasında tahliye edildi

ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması, bir doktorun da tehdit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan ve kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ile R.T., tahliye edildi.

ADANA'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması, bir doktorun da tehdit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan ve kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ile R.T., tahliye edildi.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ve bir doktorun tehdit edilmesine ilişkin açılan davada aralarında, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 4'ü tutuklu 13 sanık, bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanıkların, 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar A.A., E.T., E.E., Ü.B., R.B., A.B., V.T., Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T.'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.