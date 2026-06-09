Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Furkan Vakfı adı altında faaliyet gösteren ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir bazı şahısların, Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/729 Esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamaya ilişkin sosyal medya üzerinden algı ve propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA ÇEŞİTLİ İDDİALAR PAYLAŞILDI

Söz konusu paylaşımların özellikle X platformu başta olmak üzere çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı belirtildi. Paylaşımlarda hakimin duruşmaya önceden hazırlanmış bir kararla geldiği, yargılamanın tarafsız yürütülmediği, sanıklar ve müdafilerinin darbedildiği ve mahkemenin kolluk kuvvetlerinin etkisi altında karar vereceği yönünde iddialar yer aldı.

"DURUŞMADA DARP OLAYI YAŞANMADI"

Adli kaynaklar, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Duruşma sırasında herhangi bir darp olayının meydana gelmediği, yargılama sürecinin usul hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

REDDİ HAKİM TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, dosya kapsamında yapılan reddi hakim talebinin ve buna ilişkin itirazların yetkili mahkemelerce değerlendirildiği ve reddedildiği kaydedildi. Ayrıca, söz konusu dosyada henüz herhangi bir karar verilmediği de vurgulandı.

"DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Adli kaynaklar, "hakimin önceden karar verdiği" yönündeki iddiaların mahkeme üzerinde baskı oluşturmak, devam eden yargılamayı etkilemek ve kamuoyunda yanıltıcı algı meydana getirmek amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu paylaşımların bu nedenle dezenformasyon niteliği taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com