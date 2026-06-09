Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı
Adli kaynaklar, Furkan Vakfı adı altında faaliyet gösteren ve Alparslan Kuytul grubuna yakın bazı hesaplar üzerinden Osmaniye'deki bir yargılamaya ilişkin algı ve propaganda faaliyeti yürütüldüğünü belirtti. Duruşmada sanıkların veya müdafilerin darbedildiği, hakimin önceden karar verdiği ve yargılamanın tarafsız yürütülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
- Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir kişiler, Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/729 Esas sayılı dosyasıyla ilgili sosyal medyada algı ve propaganda faaliyeti yürüttü.
- Adli kaynaklar, duruşmada darp olayı yaşanmadığını ve yargılama sürecinin usul hükümlerine uygun olduğunu belirtti.
- Reddi hakim talepleri yetkili mahkemelerce reddedildi ve dosyada henüz karar verilmedi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Furkan Vakfı adı altında faaliyet gösteren ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir bazı şahısların, Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/729 Esas sayılı dosyasında yürütülen yargılamaya ilişkin sosyal medya üzerinden algı ve propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.
SOSYAL MEDYADA ÇEŞİTLİ İDDİALAR PAYLAŞILDI
Söz konusu paylaşımların özellikle X platformu başta olmak üzere çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı belirtildi. Paylaşımlarda hakimin duruşmaya önceden hazırlanmış bir kararla geldiği, yargılamanın tarafsız yürütülmediği, sanıklar ve müdafilerinin darbedildiği ve mahkemenin kolluk kuvvetlerinin etkisi altında karar vereceği yönünde iddialar yer aldı.
"DURUŞMADA DARP OLAYI YAŞANMADI"
Adli kaynaklar, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Duruşma sırasında herhangi bir darp olayının meydana gelmediği, yargılama sürecinin usul hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü ifade edildi.
REDDİ HAKİM TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Açıklamada, dosya kapsamında yapılan reddi hakim talebinin ve buna ilişkin itirazların yetkili mahkemelerce değerlendirildiği ve reddedildiği kaydedildi. Ayrıca, söz konusu dosyada henüz herhangi bir karar verilmediği de vurgulandı.
"DEZENFORMASYON NİTELİĞİ TAŞIYOR"
Adli kaynaklar, "hakimin önceden karar verdiği" yönündeki iddiaların mahkeme üzerinde baskı oluşturmak, devam eden yargılamayı etkilemek ve kamuoyunda yanıltıcı algı meydana getirmek amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu paylaşımların bu nedenle dezenformasyon niteliği taşıdığı ifade edildi.