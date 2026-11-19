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Almus Kaymakamlığına Bekir Kınacı'nın atanmasının ardından Kaymakam Vekili Uğur Kızılboğa, ilçeye veda etti.

Kızılboğa, yayımladığı mesajında, Almus'a görev süresi boyunca büyük bir onur ve muhabbetle hizmet ettiğini belirtti.

Yeni görev yeri için ilçeye veda eden Kızılboğa, mesajında, "Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza, kurum amirlerimize, siyasi partilerimizin temsilcilerine, muhtarlarımıza ve gönlünü bizlere açan siz kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İlçemize ataması yeni yapılan kıymetli meslektaşım, aynı okuldan mezun olduğumuz değerli meslek büyüğüm Kaymakamımız Sayın Bekir Kınacı'ya da muvaffakiyetler diliyorum. ?Hayırla yad edilmek temennisi ile hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA