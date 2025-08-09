Almus'ta Yeni Cami İbadete Açıldı

Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyünde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışta konuşan Almus Kaymakamı Emre Çömen, destek veren herkese teşekkür etti.

Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen cami ibadete açıldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, caminin açılışı yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek,

"Bu kutsal mabedin yapımında maddi ve manevi olarak destekte bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Törene, Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
