Almus'ta Yaz Kuran Kursları Kapanış Töreni Düzenlendi

Tokat'ın Almus ilçesinde yaz Kuran kurslarının kapanış töreni yapıldı. Almus Kaymakamı Emre Çömen, öğrencileri tebrik ederek, Kuran'ı okuma ve tatbik etmeleri temennisinde bulundu. Törenin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde yaz Kuran kursları kapanış töreni düzenlendi.

Almus Müftülüğünce Almus Aliyyül Mürteza Külliyesi ve Almus Merkez Camiinde düzenlenen kapanış töreninde, öğrenciler Kuran okudu.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri kursları tamamlamalarından ötürü tebrik etti.

Kurslara katılan öğrencilere teşekkür eden Çömen, "Rabbim size ve neslinize Kuran'ı okuyan ve onu hayatına tatbik eden kimselerden eylesin inşallah. Kurslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerin bu şekilde yetişmesini sağlayan hocalarımızı da tebrik ediyorum." dedi.

Törenin ardından, 26 camide düzenlenen kurslara katılan yaklaşık 500 öğrenciye Fatımatüz Zehra ve Aliyyül Mürteza Külliyesinde yemek ikram edildi.

