Almus Kaymakamı Emre Çömen Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Oğulbey, Dikili, Kızılelma ve Dereköy köylerine ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile Oğulbey, Dikili, Kızılelma ve Dereköy köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çömen, acil yapılması gereken işlerin bizzat kendisi tarafından tespit edilerek bir program dahilinde yapılacağını ifade etti.

Çömen, Gümeleönü Jandarma Karakolunu da ziyaret etti.