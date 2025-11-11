Almus Kaymakamı Emre Çömen Gümeleönü Köyünü Ziyaret Etti

? Almus Kaymakamı Emre Çömen, Gümeleönü köyüne ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer Kurum ile Gümeleönü köyünü ziyaret etti.

Çömen ve beraberindekiler, Gümeleönü köyünde yapımı 2024 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan 1850 metre uzunluğunda kapalı sulama sistemini inceledi.