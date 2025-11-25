Almus Kaymakamı Çömen, Karadere Köyü'nü Ziyaret Etti

?? Almus Kaymakamı Emre Çömen, Karadere köyüne ziyarette bulundu.

Çömen, Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ile Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer'le Karadere köyünü ziyaret etti.

Çömen ve beraberindekiler, 2025 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında Karadere Köyünde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Kaymakam Çömen, yaptığı açıklamada, "2025 yılı içinde köyümüzde yapımı tamamlanan projeleri yerinde gördük, projelerin bizim istediğimiz şekilde kusursuz tamamlanmasından memnuniyet duydum, köylerimizde yapılan projelerin en iyi şekilde bitirilmesi bizleri de memnun ediyor." dedi.