Tokat-Almus Barajı'nda taşkın alarmı; köprü yıkılıyor

Tokat'ta yoğun yağış sonrası taşkın riskine karşı köprü kontrollü yıkılıyor, jandarma köylerde tahliye uyarısı yapıyor, vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KÖPRÜ YIKILIYOR

Tokat'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Tokat Valiliği koordinasyonunda; Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurul, bölgede teknik inceleme yaptı. İnceleme sonucunda, suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlenen köprünün yıkılması yönünde ortak karar alındı. Kararın ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri ile yıkım çalışmaları başlatıldı. Tokat Belediyesi ve AFAD ekipleri, köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesi işlemlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

JANDARMA, KÖYLERDE VATANDAŞLARI UYARIYOR

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Köyleri gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi. Tahliye çalışmaları polis ve AFAD koordinesinde devam ediyor.

VATANDAŞLAR YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

Diğer yandan Tokat Valiliği tarafından tahliye edilen bölgelerde kalacak yeri olmayan vatandaşlar için barınma imkanı sağlandı. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
