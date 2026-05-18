Almus Kaymakamı Çömen, Almus Baraj Gölü'nde inceleme yaptı

Güncelleme:
Almus Kaymakamı Emre Çömen, baraj gölünde dolu savaktan su taşması beklendiğini belirterek, vatandaşları Yeşilırmak Havzası'ndaki su yükselmelerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Baraj Gölü'nü ziyaret etti.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Selahattin Dursun, Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem ile birlikte Almus Barajı dolu savak bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Almus Baraj Gölünde dolu savaktan su taşması beklenmektedir. Taşma sonrasında bölgemizde oluşabilecek risklere karşı gerekli tüm tedbirler gözden geçirilerek hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Yarından itibaren hafta sonuna kadar Yeşilırmak Havzası'nda oluşabilecek su yükselmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
