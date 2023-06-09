Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 64,4'e ulaştı

Tokat'ta bulunan Almus Baraj Gölü'nde su, yüzde 64,4'e seviyesine ulaştı.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde son dönemdeki yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

Tozanlı Çayı havzasındaki yağışların artması sonucu baraj gölünün doluluk oranı yüzde 64,4'e ulaştı. Baraj gölünün su hacmi ise 796 milyon metreküple 796 metreye çıktı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, bu yıl kar yağışından ziyade bahar yağmurlarının çok yoğun olduğuna işaret ederek, "Bunun sonucunda barajdaki su seviyesi son 15 yılda ilk kez bu kadar yükseldi. Baraj etrafındaki ormanların bol olması ile yeşille mavinin birleştiği eşsiz bir görsel şölen oluştu. Su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj gölündeki Bayraktepe de tamamen su içinde kaldı." ifadelerini kullandı.