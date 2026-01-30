Haberler

Almanya, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakattan memnun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Bu adım, Suriye'nin kalıcı istikrarı ve ekonomik toparlanması için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Almanya'nın, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakattan memnuniyet duyduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, Suriye hükümeti ile SDG arasında bugün varılan askeri ve sivil birleşme anlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata, YPG'nin devlet yapılarına barışçıl şekilde entegrasyonunun birleşik ve kapsayıcı Suriye yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bunun Suriye'yi kalıcı olarak istikrara kavuşturmak ve ekonomik toparlanma sağlamak için de ön koşul olduğu ifade edilen açıklamada, Almanya'nın, uluslararası partnerleriyle birlikte bu entegrasyon sürecine eşlik etmeye ve desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti

Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi