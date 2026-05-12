Ukrayna ve Almanya, 1.500 Kilometre Menzilli İha'ların Ortak Üretimi Konusunda Anlaştı

KİEV, 12 Mayıs (Xinhua) -- Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ile menzili 1.500 kilometreye kadar ulaşan insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretiminin planlandığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pistorius, Alman ve Ukraynalı şirketler arasında ortak girişimler kurulmasını desteklediklerini belirtti.

Pistorius, "Bu işbirliği, 100 kilometreden 1.500 kilometreye kadar farklı menzillere sahip İHA'ların ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesini de kapsamaktadır" dedi.

Pistorius, pazartesi günü erken saatlerde önceden duyurulmayan bir ziyaret kapsamında Kiev'e gelmişti.

Kaynak: Xinhua