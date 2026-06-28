Haberler

Almanya ve Çekya'da Hava Sıcaklıkları Üst Üste Rekor Kırıyor

Almanya ve Çekya'da Hava Sıcaklıkları Üst Üste Rekor Kırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da 41,5 derece, Çekya'da ise 40,6 derece ile tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle acil servislere başvurularda artış yaşanıyor.

BERLİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Almanya ve Çekya'da cumartesi günü, tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Alman Haber Ajansı'nın Alman Meteoroloji Servisi verilerine dayanarak bildirdiğine göre, ülkenin doğusundaki Moeckern-Drewitz bölgesinde kaydedilen 41,5 derecelik sıcaklıkla yeni bir ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Servisi'ne göre Almanya'da hava sıcaklığı, cumartesi günü üst üste ikinci gün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü ülkenin batısındaki Saarbrücken kentinde kaydedilen 41,3 derecelik hava sıcaklığıyla önceki rekor aşılmıştı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle çoğunluğu sıcak çarpması yaşayan yaşlılar olmak üzere acil servislere başvuranların sayısında artış yaşanıyor.

Komşu ülke Çekya'da da cumartesi günü tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Prag'ın kuzeyindeki Doksany'deki meteoroloji istasyonunda hava sıcaklığının 40,6 derece ölçüldüğünü ve 2012'de kırılan 40,4 derecelik önceki rekorun aşıldığını bildirdi.

Hava sıcaklığının halihazırda hafif bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten enstitü, ölçülen değerin nihai rekor olmayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
CHP'li vekilden 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak

CHP'li isimden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna net yanıt
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı

İYİ Parti’nin mitinginde sürpriz isim!
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar

Devlet desteğiyle başladı, şimdi 600 bin lira kazanıyor
Taksicinin 300 dolarlık 'turist oyunu' müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

Bak sen şu işe! İngilizce konuşan müşteriye taksiciden akılalmaz tuzak
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar