Almanya Başbakanı: Olası Ukrayna Ateşkesinin İzlenmesi İçin Asker Gönderebiliriz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'da olası bir ateşkesin korunmasına yardımcı olmak amacıyla NATO topraklarına askeri destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Merz, asker konuşlandırmanın yanı sıra komşu ülkelere de asker gönderebileceklerini belirtti.

BERLİN, 7 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna konusunda varılacak olası bir ateşkesin izlenmesi için askeri destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yayımlanan habere göre Merz salı günü Paris'te Batılı ve Avrupalı ülkelerin katılımıyla Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen toplantı sırasında yaptığı açıklamada, ateşkesin korunması için Ukrayna'nın komşusu olduğu NATO topraklarına Alman silahlı kuvvetlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Merz, Almanya'nın bu çerçevede yapacağı katkının nasıl ve ne kadar olacağına, belirli koşullar sağlandığında federal hükümet ve parlamentonun alt kanadı olan Almanya Federal Meclisi'nin karar vereceğini vurguladı.

Merz, Ukrayna dahilinde asker konuşlandırma olasılığını da dışlamadıklarını kaydetti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmanın yanı sıra Ukrayna'ya komşu ülkelere de fazladan asker gönderebileceklerini ifade eden Merz, "Her iki seçeneği birden uygulamak da doğru olabilir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
