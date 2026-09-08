Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna'ya PAC-2 füzeleri sağlama kararı aldığını söyledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 füzelerini sağlama kararı aldığını belirtti.

???????Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Pistorius, çevrim içi düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Pistorius, Rusya'nın yıldırma girişimlerinin ve hibrit saldırılarının Ukrayna'da, Almanya'da ve diğer ortak ülkelerde işe yaramayacağını belirterek, "Tam tersine, Rusya'nın sorumsuz tutumu, Avrupa'da barışı ve özgürlüğü savunma konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu PAC-2 füzelerini Alman ordusunun stoklarından sağlama kararı aldığını aktaran Pistorius, Ukrayna'nın ayrıca Almanya'dan Avrupa Birliği (AB) - Ukrayna savunma kredisi kapsamında finanse edilecek binlerce IRIS-T güdümlü füze sipariş vereceğini ifade etti.

Pistorius, bunun yanı sıra, Almanya'nın on binlerce adet uzun menzilli topçu mühimmatının masraflarını karşılayacağını dile getirerek, bu mühimmatın İngiltere ile yapılan işbirliği kapsamında temin edileceğini ve Ukrayna'ya teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA