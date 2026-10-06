Almanya Savunma Bakanı Pistorius, AfD'li Rausch'un meclis başkanlığına tepki gösterdi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Tobias Rausch'un Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Başkanlığına seçilmesine tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Pistorius, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu tarafından Berlin'de düzenlenen protesto yürüyüşünde yaptığı konuşmada, ilk defa AfD'li bir siyasetçinin eyalet meclisine başkan seçilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pistorius, Rausch'un seçilmesini "parlamenter demokraside eşi benzeri görülmemiş bir tabu yıkımı" olarak nitelendirdi.

90 yılı aşkın süredir bu şekilde bir şeye tanık olmadıklarını dile getiren Pistorius, "Demokratlar aşırı sağcıların ve faşistlerin önünü açmışlardır." dedi.

Pistorius, hiç kimsenin bu tabunun yıkılmasını görmezden gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, şaşkınlık duyulacak bir gün de değildir. Bu, öfkenin günüdür." diye konuştu.

Almanya'nın tarihine atıfta bulunan Pistorius, "Bu, demokratların tarihten hiçbir ders almadıkları ve tarihin tekrarlanmasına izin verdikleri için duyulan hayal kırıklığının günü." ifadesini kullandı.

Pistorius, AfD'li Rausch'un seçilmesini mümkün kılan siyasetçilere yönelik de "Buna izin verenler, muhteşem ülkemizin demokrasisine ihanet etmişlerdir." dedi.

AfD ilk kez eyalet meclisi başkanlığına geldi

Saksonya-Anhalt Meclisinin bugün Magdeburg kentinde yapılan oturumunda AfD milletvekili Tobias Rausch, 48 oyla başkan seçildi. 35 yaşındaki Rausch, böylece Almanya'da bir eyalet meclisine başkanlık eden ilk AfD'li siyasetçi oldu.

Rausch'un AfD'nin 39 sandalyesinden daha fazla oy alması, diğer partilerden de destek aldığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. AfD ve Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) toplam 44 sandalyesi bulunmasına rağmen Rausch 48 oy aldı.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), AfD'yi ülke genelinde kesinleşmiş aşırı sağcı oluşum olarak sınıflandırmıştı.

Ancak Köln İdare Mahkemesi, 26 Şubat'ta verdiği ara kararla, ana dava sonuçlanana kadar BfV'nin AfD'yi bu şekilde sınıflandırmasını ve işlemesini geçici olarak yasakladı.

Dolayısıyla federal düzeyde bu sınıflandırma şu anda hukuken geçerli bir gözlem statüsü olarak uygulanmıyor.

Kaynak: AA