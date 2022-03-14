Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli" - Haberler

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Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"

AA - Ali İhsan Çam - Güncel
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Almanya Şansölyesi Scholz:

Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"

Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya- Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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