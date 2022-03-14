Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"
AA - Ali İhsan Çam - Güncel
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Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"
Almanya Şansölyesi Scholz: "(Rusya- Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ali İhsan Çam - Güncel