Almanya: Refah Sınır Kapısı'nın açılması 20 maddelik planın uygulanmasına yönelik önemli bir adım

Almanya'nın, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Gazze'ye ilişkin 20 maddelik planın uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak gördüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın yaya geçişine sınırlı olarak açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Refah Sınır Kapısı bugünden itibaren Gazze'ye gidiş-dönüş yolcu trafiğine açık. Bu, 20 maddelik planın uygulanmasına yönelik önemli bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, insani yardım ve temel malzemelerin ulaştırılması için Gazze'ye ek geçiş noktalarının açılması çağrısında da bulunuldu.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının hasta ve yaralıların başka ülkelerde tıbbi tedavi görmelerini sağlayacağı ve acı çeken insanlara umut vereceği vurgulandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği ile Almanya'nın Gazze'ye mal ve malzeme ulaştırılması için diğer sınır geçiş noktalarının sistematik olarak açılması için çaba sarf etmeye devam edecekleri kaydedildi.