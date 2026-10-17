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Almanya Olfen'de yaşlılar yurdunda bıçaklı saldırı 1 ölü, 2 ağır yaralıyla sonuçlandı

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Almanya'nın Olfen kasabasındaki yaşlılar yurdunda bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Coesfeld Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre yurdun kafeteryasında gerçekleşen saldırının şüphelisi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Olfen kasabasında yaşlılar yurdundaki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Coesfeld Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kenti yakınlarındaki Olfen kasabasında yaşlılar yurdunda kalan 72 yaşındaki kişi, yurdun kafeteryasında bulunanlara bıçakla saldırdı.

Saldırıda, aynı yurtta kalan 86 yaşındaki kadın olay yerinde öldü, 81 ve 83 yaşlarındaki yaralı kadınlar ise ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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