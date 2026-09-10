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Almanya'nın Litvanya Büyükelçisi'nden, Rus tehdidine karşı "gerekli olursa askeri güç kullanırız" mesajı

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ANKARA/ Almanya'nın Vilnius Büyükelçisi Cornelius Zimmermann, ülkesinin Rusya'dan gelecek olası tehditlere karşı gerekli olması halinde askeri güç kullanabileceğini ifade etti.

ANKARA/ Almanya'nın Vilnius Büyükelçisi Cornelius Zimmermann, ülkesinin Rusya'dan gelecek olası tehditlere karşı gerekli olması halinde askeri güç kullanabileceğini ifade etti.

Zimmermann, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasına ilişkin Litvanya medyasına değerlendirmede bulundu.

Sabotaj girişimlerinin sadece Almanya'da değil, Baltık Denizi'nde de yaşandığını belirten Zimmermann, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta bazıları başarılı oldu. Boru hatları hasar gördü. Ayrıca Rus uçaklarının hava sahamıza izinsiz girişlerini de görüyoruz. Almanya'da, Litvanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, sürekli propaganda, dezenformasyon ve sabotaj girişimleriyle karşı karşıyayız. Bence Leipzig olayı, Rusya'nın ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok açık bir şekilde gösteriyor."

Zimmermann, Almanya'nın yaşananların sorumlusunun Rusya olduğunu gösteren güçlü bulgular elde ettiğini belirterek, "Ne olursa olsun tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Almanya yıldırılmaya boyun eğmeyecek. Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın özellikle hava savunması ve enerji tedariki alanlarına odaklandığını söyleyen Zimmermann, silahlı kuvvetlerini de güçlendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Zimmermann, Almanya'nın değişen güvenlik anlayışının Litvanya'ya asker konuşlandırmasıyla da görüldüğüne dikkati çekerek, "Bu konuşlandırma tamamen savunma amaçlı. Gerekirse askeri güçle karşılık veririz. Bir NATO üyesine saldırılırsa bu hepimizi etkiler." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'nın Litvanya'ya NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için asker gönderdiğini anımsatan Zimmermann, askerlerin konuşlandırılmasının amacının caydırıcılık olduğunu belirtti.

Zimmermann, gerekli olması halinde Litvanya'ya daha fazla askerin gönderilmesinin de "acil durum planı" başlığında tutulduğunu kaydetti.

Almanya Rusya'ya yönelik tedbirler açıklamıştı

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, söz konusu İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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