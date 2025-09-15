Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya'da Yerel Seçim Sonuçları Açıklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yapılan yerel seçimlerde iktidar ortaklarından Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) yüzde 33,3 oy oranıyla birinci parti olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi 2020'de topladığı oy oranını, yaklaşık üçe katlayarak yüzde 14,5'e çıkardı.

20 milyonu aşan nüfusu ve 13,7 milyon seçmen sayısı ile ülkenin en büyük eyaleti olan KRV'deki 400 civarında il, ilçe ve kasabada dün belediye başkanı, encümen ve kaymakam seçimleri yapıldı.

Bu bölgelerden 147'sinde, adayların yeterli oyları alamaması nedeniyle 14 gün sonra oy verme işlemi yeniden yapılacak.

Kesin olmayan sonuçlara göre CDU yüzde 33,3 oy oranıyla birinci, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 22,1 ile ikinci, AfD yüzde 14,5 ile üçüncü, Yeşiller 13,5 ile dördüncü, Sol Parti 5,6 ile beşinci, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 3,7 oy oranıyla altıncı oldu.

AfD'nin, 2020'deki seçimlerde elde ettiği yüzde 5,1 oy oranını yaklaşık 3 katına çıkarması dikkat çekti.

Bu sonuçlara göre, CDU ve SPD seçimlerde ilk iki sırada yer alsalar da, 1946 yılında kurulan KRV eyaletinin kuruluşundan bu yana en düşük orandaki yerel seçim sonuçlarını aldı.

Dünkü seçimlerde katılım oranı yüzde 56,8 olurken, 2020'deki seçimlerde ise bu oran yüzde 51,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Seçimlerin ülke siyaseti açısından önemi

18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan KRV'de yapılan ve aralarında Türklerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin adayın yarıştığı bu seçim, her ne kadar yerel seçim olsa da aynı zamanda Almanya'da şubatta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliği taşıyor ve ülkedeki siyasi durumu yansıtması açısından büyük önem taşıyor.

Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Türklerin yaklaşık 1 milyonunun yaşadığı KRV eyaletinde 16 yaş ve üzerindeki seçmenler, bu seçimlerle belediye meclislerini, ilçe meclislerini ve belediye başkanları veya ilçe yöneticilerini belirledi. Alman vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları da belediye seçimlerinde oy kullandı.

Yerel seçimlerle aynı gün yapılan ve adayların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Uyum Meclisi seçimlerinde ise ülkede yaşayan ancak Alman vatandaşı olmayanlar oy kullandı.

Belediyelere göre yetkileri farklılık gösterse de Uyum Meclisleri, belediye ile göçmen topluluklar arasında köprü görevi görerek göçmenlerin eğitim, kültür, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlardaki seslerinin belediye meclislerinde duyurulmasına ve çözüm bulunmasına yardımcı oluyor.