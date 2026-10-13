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Almanya'nın Bochum kentinde apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Almanya'nın Bochum kentinde Post Caddesi'ndeki apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İtfaiye, gelen ihbarla kurtarma çalışmalarına başladı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, Bochum Savcılığı koordinasyonunda soruşturma komisyonu kuruldu.

Almanya'nın Bochum kentinde, apartmanda çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bochum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.15 civarında Bochum'daki Post Caddesi'nde bulunan apartmanda yangın çıktığına dair ihbar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin, yangının yayıldığı binada kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Binadaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 5 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bochum Polisinden yapılan açıklamada, yangının soruşturulması için Bochum Savcılığının koordinasyonunda bir komisyonun kurulduğu kaydedildi.

Polis yangının çıkış nedeni ve hayatını kaybedenlerle ilgili henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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