Almanya tarafından uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Almanya tarafından uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası düzeyde aranan O.Y., İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Almanya yetkili makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Almanya adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen O.Y'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.
Şüpheli, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.