Yabancı Uyruklu Şüpheli Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

Almanya tarafından uluslararası difüzyon mesajı ile aranan yabancı uyruklu V.B., İstanbul Şişli'de MİT ve emniyet koordinasyonuyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürüttükleri çalışmada, yabancı uyruklu V.B.'nin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmaların devamında, Almanya tarafından 'difüzyon mesajı' ile aranan şüphelinin Şişli'de bulunduğu adres tespit edildi. Bu sabah düzenlenen operasyonda yakalanan V.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
