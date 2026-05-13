Haberler

Almanya, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere cinsel saldırı iddialarının araştırılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, The New York Times'ın yayımladığı araştırmada yer alan İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırılarının sistematik hale geldiği suçlamalarına ilişkin, bu suçlamaların araştırılmasının ve faillerin hesap vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin, bu suçlamaların araştırılmasının ve faillerin hesap vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Giese, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, Alman hükümetinin New York Times gazetesinin İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlerin kötü muameleye, işkenceye ve sistematik cinsel şiddete maruz kaldığı konusundaki haberini nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu haberi not ettiklerini belirten Giese, "Prensip olarak bu konuda Alman hükümeti cinsel şiddeti her bağlamda elbette kınamaktadır. Bahsedilen vakalarla ilgili kendi bulgularımız yok. Çok önemli olan, şimdi bu suçlamaların araştırılması ve faillerin de hesap vermesidir." ifadesini kullandı.

Giese, "Bu araştırmalar geçmişteki BM raporlarıyla örtüşüyor. Alman hükümeti, bu konuyu araştırmak üzere bağımsız kuruluşların İsrail'deki hapishanelere erişim sağlamasına destek verir mi?" şeklindeki soruya da "Yani bu, Alman hükümetinin uzun zamandır izlediği bir politikadır. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Filistinli tutuklulara erişim sağlayabilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, söylediğim gibi federal hükümetin uzun süredir izlediği politikadır." cevabını verdi.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.???????

Kaynak: AA / Erbil Başay
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçen başkanlar için yaptığı yorum, Özel'i küplere bindirecek

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Dünyada bir ilk! 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı

Dünyada bir ilk! Küçük Fatma'ya 6,5 saatlik mucize operasyon
Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi

Yılın oyuncusu seçildi! Dünya Kupası'na çağrılması artık kesin gibi
“Cumhuriyet ile Osmanlı’yı kavga ettiremeyiz, başkan özür dilesin”

“Cumhuriyet ile Osmanlı’yı kavga ettiremeyiz, başkan özür dilesin”
Soma Maden Faciası'nın 12. yılı! Sendika üyelerinden adalet çağrısı

Maden faciasının 12. yılı! Soma'da yürüyen sendikalardan kritik çağrı
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

Tatlıses ailesinde kriz büyüyor! Torundan şoke eden suçlama geldi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu