Almanya'dan, Filistinlileri hedef alan "idam yasası"nı "üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması

Almanya, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere idam cezası getiren yasasını büyük endişeyle izlediğini ve bu kararı üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Almanya Hükümet Sözcüsü, idam cezasının reddinin Alman siyasetinin temel bir ilkesi olduğunu vurguladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "İdam cezasının reddi Alman siyasetinin temel bir ilkesidir. Hükümet ayrıca, böyle bir yasanın muhtemelen sadece Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
