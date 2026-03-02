Almanya Dışişleri Bakanı Wadepul: "İran'a Karşı Askeri Operasyona Katılmayacağız"
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, ülkesinin İran'a karşı askeri operasyonlara katılma niyeti olmadığını belirtti ve bu yönde çıkan iddiaları yalanladı.
Almanya'nın İran'a karşı yürütülecek askeri operasyonlara katılmayacağını söyleyen Bakan Wadepul, "Federal hükümetin çatışmaya katılma niyeti yok. Üstelik gerekli askeri kaynaklara da sahip değiliz. Ancak askerlerimiz saldırıya uğrarlarsa kendilerini savunabilirler" dedi.