Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadepul: "İran'a Karşı Askeri Operasyona Katılmayacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, ülkesinin İran'a karşı askeri operasyonlara katılma niyeti olmadığını belirtti ve bu yönde çıkan iddiaları yalanladı.

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, Almanya'nın İran'a karşı yürütülecek olası askeri operasyonlara katılacağı yönündeki iddiaları reddederek, ülkesinin böyle bir niyeti olmadığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadepul, açıklamasında,  "Almanya'nın İran'a karşı savaşa katılmayı değerlendirdiğine" ilişkin çıkan iddiaları reddetti.

Almanya'nın İran'a karşı yürütülecek askeri operasyonlara katılmayacağını söyleyen Bakan Wadepul, "Federal hükümetin çatışmaya katılma niyeti yok. Üstelik gerekli askeri kaynaklara da sahip değiliz. Ancak askerlerimiz saldırıya uğrarlarsa kendilerini savunabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi